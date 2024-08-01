Полузащитник мюнхенской «Баварии» Леон Горецка может продолжить карьеру в Италии. По информации Bild, в покупке хавбека заинтересован «Наполи» Антонио Конте.

Более того, Горецка дал «зелёный свет» своему трансферу и сообщил Конте о том, что он открыт для перехода в новый клуб.

Горецке 29 лет, его контракт с «Баварией» рассчитан ещё на два года. Портал Transfermarkt оценивает игрока центра поля в 30 млн евро.

«Наполи», напомним, прошлый сезон провалил, финишировав всего на 10-м месте Серии А. Горецка не сыграл на минувшем Евро-2024 в составе сборной Германии, так как не попал в заявку.