Защитник «Аталанты» Сеад Колашинац может вернуться в немецкую Бундеслигу. По информации Sky Sports, возвращение может состояться уже этим летом, поскольку несколько клубов высшего дивизиона Германии проявляют интерес к 31-летнему игроку.

Колашинац связан с «Аталантой» контрактом до лета 2025 года. В Бергамо он оказался прошлым летом. Сеад является воспитанником «Карлсруэ», затем выступал за «Штутгарт» и «Шальке». В 2017 году босниец покинул Германию и присоединился к лондонскому «Арсеналу» на правах свободного агента.

Transfermarkt на данный момент оценивает Колашинаца в 10 млн евро.