Гросс: «Я был болельщиком «Дортмунда» с самого детства»

Новичок дортмундской «Боруссии» Паскаль Гросс прокомментировал свой переход в немецкий топ-клуб. Напомним, что ранее на протяжении семи последних лет карьеры Паскаль выступал в АПЛ в рядах «Брайтона».

«Я рад быть игроком «Боруссии». Подписание контракта с этим клубом — это огромное событие для меня, я был болельщиком «Дортмунда» с самого детства. Постараюсь оправдать доверие клуба, играя в свою игру, и я с нетерпением жду возможности сыграть вместе с моими новыми товарищами по команде перед болельщиками. А также усердно поработать со всеми здесь, чтобы достичь наших амбициозных целей», - приводит слова Гросса пресс-служба клуба.

Ранее пополнение состава прокомментировал спортивный директор дортмундского клуба Себастьян Кель.