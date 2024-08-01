Кель – о Гроссе: «Мы рады вернуть Паскаля в Бундеслигу»

Немецкий полузащитник Паскаль Гросс 1 августа официально стал игроком дортмундской «Боруссии». Спортивный директор «шмелей» Себастьян Кель прокомментировал подписание опытного игрока.

«Рады вернуть Паскаля в Бундеслигу. Его хладнокровие, его выдающаяся игра в пас и позиционная игра, а также его универсальность добавят новое измерение нашей команде. Но у Паскаля также острый глаз на ворота соперника, он создает прямую и косвенную угрозу воротам во многих областях поля. Мы не сомневаемся, что он улучшит нашу игру и станет для нас ценным активом благодаря своей воле к победе и своей индивидуальности», - приводит слова Келя официальный сайт «Боруссии».

Напомним, что Гросс провёл последние семь лет карьеры в «Брайтоне». Этим летом немец попал в заявку сборной Германии на Евро-2024.

«Боруссия» Дортмунд объявила о трансфере Гросса