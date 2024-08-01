Нойер ответил, планирует ли завершать карьеру в сборной

Голкипер мюнхенской «Баварии» и сборной Германии Мануэль Нойер высказался о своей международной карьере. Ранее ходили слухи о том, что вратарь может завершить свою карьеру в сборной Германии.

«Сейчас ещё не время говорить о том, что произойдёт дальше. Тони Кроос в своё время тоже взял паузу, а затем вернулся на большой турнир», – цитирует голкипера журналист Винсент Ширпке.

Напомним, Нойер на домашнем чемпионате Европы был основным голкипером сборной Германии и помог команде дойти до четвертьфинала, где немцы уступили будущим победителям турнира в лице Испании. 38-летний Мануэль является основным голкипером национальной команды с 2010 года.