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Чемпионат Германии. Бундеслига

Нойер ответил, планирует ли завершать карьеру в сборной

01 Августа 2024 • 15:55 Комментировать

Голкипер мюнхенской «Баварии» и сборной Германии Мануэль Нойер высказался о своей международной карьере. Ранее ходили слухи о том, что вратарь может завершить свою карьеру в сборной Германии.

«Сейчас ещё не время говорить о том, что произойдёт дальше. Тони Кроос в своё время тоже взял паузу, а затем вернулся на большой турнир», – цитирует голкипера журналист Винсент Ширпке.

Напомним, Нойер на домашнем чемпионате Европы был основным голкипером сборной Германии и помог команде дойти до четвертьфинала, где немцы уступили будущим победителям турнира в лице Испании. 38-летний Мануэль является основным голкипером национальной команды с 2010 года.

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Бавария Сборная Германии Мануэль Нойер ещё теги
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