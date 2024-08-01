«Барселона» снова услышит «нет» от «РБ Лейпцига» по Ольмо

«Барселона» сделала новое предложение по трансферу полузащитника Дани Ольмо. Сообщалось, что каталонцы предложили «РБ Лейпцигу» 55 миллионов евро гарантированно и два типа бонусов. При этом с самим 26-летним Ольмо «сине-гранатовые» якобы уже согласовали контракт на шесть сезонов.

Как сообщает журналист Тони Хуанмарти, это предложение «Барселоны» по Дани Ольмо «РБ Лейпциг» тоже отклонит.

Стоит сказать, что авторитетный портал Transfermarkt оценивает Ольмо в 60 миллионов евро. Действующий контракт полузащитника сборной Испании с «быками» рассчитан до конца июня 2027 года.