«Барселона» договорилась с топ-игроком и отправила по нему предложение – известны все условия

«Барселона» ведёт работу по усилению своего состава в летнее трансферное окно. Каталонцы прилагают все усилия для подписания полузащитника Дани Ольмо. Как сообщает в социальных сетях авторитетный инсайдер Фабрицио Романо, каталонцы уже договорились с 26-летним игроком о контракте на шесть лет – до конца сезона 2029/2030.

Отмечается, что «Барселона» отправила новое предложение по Ольмо «РБ Лейпцигу». Каталонцы предлагают за игрока 55 миллионов евро гарантированно, 4 миллиона евро в виде легкодостижимых бонусов и 3 миллиона евро в виде труднодостижимых бонусов.

Сам Дани Ольмо, отлично выступивший на Евро-2024, очень хочет оказаться в «Барселоне».