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«ПСЖ» хочет купить звёздного игрока «Баварии»

01 Августа 2024 • 08:14 Комментировать

Защитник сборной Германии и мюнхенской «Баварии» Йозуа Киммих может оказаться в чемпионате Франции, об этом рапортует Le Parisien.

Согласно данным источника, заполучить 29-летнего немецкого футболиста в свои ряды намерен столичный «ПСЖ». Парижане собираются провести переговоры с «Баварией» по этому поводу. Сам Киммих не хочет покидать Мюнхен и намерен полностью отработать контракт, рассчитанный до середины 2025 года. Клуб же не против продажи игрока, чтобы не потерять его бесплатно.

Transfermarkt оценивает Йозуа в 50 миллионов евро. В прошлом сезоне защитник провел 46 поединков, забил два гола и сделал 11 ассистов.

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