«Ювентус» согласовал контракт с игроком дортмундской «Боруссии»

Карим Адейеми, нападающий дортмундской «Боруссии», в скором времени сменит клубную прописку.

Как передаёт Tuttomercatoweb, туринский клуб договорился с футболистом об условиях личного контракта. Адейеми будет зарабатывать в Италии 3,5 миллиона евро за сезон, а контракт будет действовать до 2029 года. Источник отмечает, что на данный момент у «Ювентуса» есть сложности в переговорах с «Боруссией» - немецкий клуб требует за игрока 50 миллионов евро.

Адейеми в прошлом сезоне сыграл за дортмундцев в 45 матчах и забил один гол, сделав при этом восемь ассистов на партнёров. Его рыночная стоимость оценивается в 28 миллионов евро.