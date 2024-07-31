Публиковавший посты в поддержку Палестины футболист сообщил об уходе из немецкого клуба

Анвар Эль-Гази, выступавший за «Майнц», сообщил, что больше не является игроком немецкой команды.

Напомним, осенью прошлого года руководство «Майнца» приняло решение отстранить футболиста от тренировок после того, как нидерландец в своих социальных сетях опубликовал посты в поддержку Палестины. После чего суд по трудовым спорам в Германии признал, что трудовой договор был расторгнут незаконно и обязал «Майнц» выплатить игроку 1,7 млн евро компенсации.

- Моё соглашение с клубом официально расторгнуто. Это триумф свободы слова. Клуб действовал незаконно и пытался расторгнуть со мной соглашение за поддержку гуманизма, - написал футболист на своих страницах.