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Чемпионат Германии. Бундеслига

Публиковавший посты в поддержку Палестины футболист сообщил об уходе из немецкого клуба

31 Июля 2024 • 19:30 Комментировать

Анвар Эль-Гази, выступавший за «Майнц», сообщил, что больше не является игроком немецкой команды.

Напомним, осенью прошлого года руководство «Майнца» приняло решение отстранить футболиста от тренировок после того, как нидерландец в своих социальных сетях опубликовал посты в поддержку Палестины. После чего суд по трудовым спорам в Германии признал, что трудовой договор был расторгнут незаконно и обязал «Майнц» выплатить игроку 1,7 млн евро компенсации.

- Моё соглашение с клубом официально расторгнуто. Это триумф свободы слова. Клуб действовал незаконно и пытался расторгнуть со мной соглашение за поддержку гуманизма, - написал футболист на своих страницах.

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Евро-Футбол.Ру,
Майнц Анвар Эль-Гази
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