Леверкузенский «Байер» готов продать форварда Патрика Шика. По информации Sport Bild, нападающий национальной сборной Чехии не вписывается в игровую схему, которую видит главный тренер «фармацевтов» Хаби Алонсо.

Поэтому в случае ухода Шика «Байер» приобретёт нового форварда, который больше подходит команде и будет дополнять основного нападающего команды Виктора Бонифасе.

Напомним, что у Шика действует длительный контракт с «Байером», рассчитан он до середины лета 2027 года. Портал Transfermarkt оценивает 28-летнего форварда в 22 млн евро. Суммарно за «Байер» чех сыграл в более чем 120 матчах.