Пальинья: «Хочу поблагодарить Тухеля, который боролся за меня в прошлом году»

Полузащитник мюнхенской «Баварии» Жоу Пальинья поблагодарил бывшего тренера команды Томаса Тухеля. Напомним, весной «красная машина» хотела сохранить специалиста, но немец отказался от предложения руководства.

«Хочу поблагодарить Томаса Тухеля, который боролся за меня в прошлом году. У меня была возможность поблагодарить его год назад, когда трансфер сорвался. Я уже говорил с новым тренером Венсаном Компани. Я также хочу поблагодарить его и Макса Эберля. Очень горжусь, что сразу два топ-тренера хотели меня заполучить», – сказал Пальинья на пресс-конференции.

«Бавария» заплатила за Пальинью 51 миллион евро лондонскому «Фулхэму».