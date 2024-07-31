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Пальинья высказался о сравнениях с Хави Мартинесом

31 Июля 2024 • 15:07 Комментировать

Опорный полузащитник «Баварии» Жоау Пальинья высказался о сравнениях с бывшим игроком мюнхенского клуба Хави Мартинесом. Напомним, испанский хавбек в своё время дважды становился обладателем Лиги чемпионов в составе «Баварии».

«Сравнения с Хави Мартинесом? Я горжусь тем, что меня сравнивают с таким футболистом. Он был одним из примеров для меня, когда я был моложе. У нас с Хави Мартинесом похожие качества, но я хотел бы написать свою собственную историю здесь в «Баварии», – заявил полузащитник на пресс-конференции.

Напомним, «Бавария» приобрела 29-летнего Пальинью у лондонского «Фулхэма» за 51 миллион евро.

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Бавария Хави Мартинес Жоау Пальинья ещё теги
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