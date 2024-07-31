Пальинья высказался о сравнениях с Хави Мартинесом

Опорный полузащитник «Баварии» Жоау Пальинья высказался о сравнениях с бывшим игроком мюнхенского клуба Хави Мартинесом. Напомним, испанский хавбек в своё время дважды становился обладателем Лиги чемпионов в составе «Баварии».

«Сравнения с Хави Мартинесом? Я горжусь тем, что меня сравнивают с таким футболистом. Он был одним из примеров для меня, когда я был моложе. У нас с Хави Мартинесом похожие качества, но я хотел бы написать свою собственную историю здесь в «Баварии», – заявил полузащитник на пресс-конференции.

Напомним, «Бавария» приобрела 29-летнего Пальинью у лондонского «Фулхэма» за 51 миллион евро.