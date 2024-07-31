Эберль оценил перспективы Горецки в «Баварии»

Спортивный директор мюнхенской «Баварии» Макс Эберль оценил перспективы полузащитника Леона Горецки, которого связывают с уходом из команды в это трансферное окно.

«Я поговорил с каждым футболистом лично. Конкуренция в полузащите будет очень ожесточённой. Каждый игрок должен для себя решить, как он будет с этим справляться», – сказал Эберль на пресс-конференции.

Напомним, Горецка далеко не всегда выходил в стартовом составе «Баварии» в ключевых матчах прошлого сезона. Футболист мог покинуть команду и прошлым летом, но в конечном итоге принял решение остаться на «Альянц Арене».