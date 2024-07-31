«Реал» может подписать звезду «Баварии» летом 2025 года

Защитник сборной Германии и мюнхенской «Баварии» Йозуа Киммих по-прежнему находится в сфере интересов мадридского «Реала». Об этом сообщается на страницах портала Todofichajes.

Как стало известно журналистам, «королевский» клуб не подпишет 29-летнего футболиста этим летом. «Сливочные» намерены дождаться окончания сезона-2024/2025, после чего могут предпринять попытку оформить сделку. Трансфер состоится, если до того времени Киммих не продлит контракт с «Баварией» или не перейдет в другой клуб.

Трудовое соглашение Йозуа с немецким грандом рассчитано до конца июня 2025 года. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 50 миллионов евро.