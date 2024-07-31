«Барселона» бросит все силы на подписание одного игрока

Трансфер вингера «Атлетика» Нико Уильямса в каталонскую «Барселону» под угрозой срыва. Как стало известно журналистам портала Todofichajes, в связи с этим «сине-гранатовые» решили переключить свое внимание на другого испанца – Дани Ольмо. Он стал главной целью гранда.

Каталонцы хотят договориться с «РБ Лейпцигом» о выплате денег за 26-летнего игрока в рассрочку. Трансферная стоимость полузащитника оценивается в 60 миллионов евро. Контракт Ольмо с «быками» рассчитан до лета 2027 года.

Напомним, что Дани в составе сборной Испании стал чемпионом Европы. На турнире в Германии «красная фурия» в финале победила Англию со счетом 2:1.