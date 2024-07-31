Джака прокомментировал переход из «Арсенала» в «Байер»

Хавбек сборной Швейцарии Гранит Джака прокомментировал свой переход из лондонского «Арсенала» в леверкузенский «Байер». Игрок сменил клубную прописку летом прошлого года.

«Этот трансфер не был шагом назад, скорее это два шага вперед. После общения с главным тренером я понял, что здесь произойдет что-то особенное. Мы провели отличный прошлый сезон», - передает слова швейцарского полузащитника Kicker.

Джака перешел в «Байер» из лондонского «Арсенала» за 15 миллионов евро. Хавбек заключил с «фармацевтами» долгосрочный трудовой договор, рассчитанный до середины 2028 года.

В минувшем сезоне «Байер» стал чемпионом Германии и обладателем кубка страны.