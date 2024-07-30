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«Барселона» сделает второе предложение по Ольмо слухи

30 Июля 2024 • 15:17 Комментировать
Валенсия
...
Барселона
17.08 22:30

Стало известно, за какую сумму «Барселона» хочет приобрести полузащитника Дани Ольмо у «РБ Лейпцига».

Ранее в СМИ сообщалось, что немецкий клуб отказал «Барселоне» в трансфере Ольмо и готов отпустить 26-летнего футболиста только за 60 миллионов евро.

По информации Mundo Deportivo, руководство «сине-гранатовых» готовит новое предложение. Уточняется, что каталонский клуб хочет сразу заплатить «РБ Лейпцигу» 45 миллионов евро, а остальные 15 миллионов разбить на несколько лет.

В прошлом сезоне Ольмо провел 25 матчей, в которых забил восемь голов и стал автором пяти результативных передач.

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Евро-Футбол.Ру,
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