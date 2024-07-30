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Дуэ отложил своё решение по будущему клубу из-за Олимпиады

30 Июля 2024 • 14:09 Комментировать

Полузащитник «Ренна» Дезире Дуэ всё ещё не определился, в какой клуб хочет перейти в это трансферное окно. Напомним, в услугах молодого француза заинтересованы такие клубы, как «ПСЖ» и мюнхенская «Бавария».

Журналист Флориан Плеттенберг утверждает, что Дезире не примет окончательное решение до окончания Олимпиады. «ПСЖ» активно работает над тем, чтобы оформить сделку, но «Бавария» также сохраняет интерес.

«Трансфермаркт» оценивает 19-летнего полузащитника в 30 миллионов евро. В последнем розыгрыше чемпионата Франции Дезире отметился четырьмя голами и четырьмя результативными передачами.

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Ренн ПСЖ трансферы футбола - лето 2024 Дезире Дуэ ещё теги
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