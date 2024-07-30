«РБ Лейпциг» озвучил «Барселоне» финальные требования по трансферу Ольмо

Каталонская «Барселона» продолжает работать над трансфером полузащитника Дани Ольмо из «РБ Лейпцига». Как сообщает Mundo Deportivo, немецкий клуб дал понять «сине-гранатовым», что отпустить испанца только за 60 миллионов евро компенсации.

«Барселона» этим летом может позволить себе всего один крупный трансфер. Если каталонцы не смогут приобрести у «Атлетика» Бильбао нападающего Нико Уильямса, все силы будут брошены на трансфер 26-летнего Ольмо.

Напомним, на последнем чемпионате Европы Дани отметился тремя забитыми голами и помог сборной Испании завоевать золотые медали. Ольмо является воспитанником «Барселоны».