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Дортмундская «Боруссия» решила не подписывать Шерки слухи

29 Июля 2024 • 21:56 Комментировать

Дортмундская «Боруссия» решила не подписывать игрока полузащиты «Лиона» Райана Шерки. По данным Sport Bild, клуб предпочёл инвестировать средства в подписание правого защитника. Также в клубном руководстве не на сто процентов уверены, что Шерки станет правильным приобретением для «Боруссии».

Ранее СМИ сообщали о том, что «Боруссия» договорилась с молодым игроком «ткачей». Оставалось лишь достичь консенсуса по футболисту с «Лионом».

Ранее этим летом «Боруссию» уже пополнили игрок нападения Серу Гирасси и защитник сборной Германии Вальдемар Антон. Главным тренером команды является Нури Шахин.

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Евро-Футбол.Ру,
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