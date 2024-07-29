Дортмундская «Боруссия» решила не подписывать игрока полузащиты «Лиона» Райана Шерки. По данным Sport Bild, клуб предпочёл инвестировать средства в подписание правого защитника. Также в клубном руководстве не на сто процентов уверены, что Шерки станет правильным приобретением для «Боруссии».

Ранее СМИ сообщали о том, что «Боруссия» договорилась с молодым игроком «ткачей». Оставалось лишь достичь консенсуса по футболисту с «Лионом».

Ранее этим летом «Боруссию» уже пополнили игрок нападения Серу Гирасси и защитник сборной Германии Вальдемар Антон. Главным тренером команды является Нури Шахин.