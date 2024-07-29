«ПСЖ» ведёт работу по усилению своего состава в летнее трансферное окно. Как сообщает @Djaameel, недавно гранд французской Лиги 1 связался с «Баварией», чтобы узнать об условиях возможного трансфера Йозуа Киммиха. 29-летний немец, способный играть на правом фланге обороны и в центре полузащиты, находится на радаре парижан уже достаточно давно.

Пока неизвестно, будет ли «ПСЖ» продолжать движение в направлении трансфера Киммиха. Тем не менее, «Бавария» открыта к продаже футболиста, чей действующий контракт рассчитан всего лишь ещё на один сезон.

Ранее Йозуа Киммих не раз говорил о намерении оценить ситуацию со своим будущим.