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Симонс выбрал клуб, в котором продолжит карьеру

29 Июля 2024 • 13:08 Комментировать

Полузащитник «ПСЖ» Хави Симон выбрал клуб, в котором хочет продолжить карьеру. По информации от журналиста Флориана Плеттенберга, нидерландский хавбек остановился на варианте с «РБ Лейпцигом», за который выступал в прошлом сезоне на правах аренды.

Источник сообщает, что трансфер футболиста в мюнхенскую «Баварию» не состоится, несмотря на интерес со стороны команды Венсана Компани. «Красная машина» теперь сосредоточится на приглашении Дезире Дуэ из французского «Ренна».

В прошлом розыгрыше Бундеслиги Хави Симонс отметился 8 голами и 11 ассистами в составе «РБ Лейпцига», который вскоре должен продлить аренду 21-летнего полузащитника.

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Евро-Футбол.Ру,
Бавария ПСЖ РБ Лейпциг Хави Симонс трансферы футбола - лето 2024 ещё теги
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