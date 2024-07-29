Симонс выбрал клуб, в котором продолжит карьеру

Полузащитник «ПСЖ» Хави Симон выбрал клуб, в котором хочет продолжить карьеру. По информации от журналиста Флориана Плеттенберга, нидерландский хавбек остановился на варианте с «РБ Лейпцигом», за который выступал в прошлом сезоне на правах аренды.

Источник сообщает, что трансфер футболиста в мюнхенскую «Баварию» не состоится, несмотря на интерес со стороны команды Венсана Компани. «Красная машина» теперь сосредоточится на приглашении Дезире Дуэ из французского «Ренна».

В прошлом розыгрыше Бундеслиги Хави Симонс отметился 8 голами и 11 ассистами в составе «РБ Лейпцига», который вскоре должен продлить аренду 21-летнего полузащитника.