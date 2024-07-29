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«Барселона» готовит новое предложение по Ольмо

29 Июля 2024 • 11:53 Комментировать

Каталонская «Барселона» продолжает общаться с окружением полузащитника «РБ Лейпцига» Дани Ольмо. По информации от журналиста Фабрицио Романо, «сине-гранатовые» готовят новое предложение по трансферу испанского хавбека.

Воспитанник «Барселоны» открыт к тому, чтобы вернуться в клуб, но для этого каталонцам нужно согласовать сумму компенсации с «РБ Лейпцигом». Ранее сообщалось, что «красные быки» будут требовать 60 миллионов евро за своего полузащитника.

Сообщается, что главной целью «Барселоны» является трансфер Нико Уильямс, но если эта сделка провалится, руководство сделает всё возможное для покупки 26-летнего Ольмо.

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона РБ Лейпциг Дани Ольмо трансферы футбола - лето 2024 ещё теги
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