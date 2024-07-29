Фройнд – о ничьей с командой из четвёртой лиги: «Бавария» сыграла не очень хорошо»

Спортивный директор «Баварии» Кристоф Фройнд оценил выступление команды в товарищеском матче против «Дюрена» (1:1).

Коллектив, представляющий четвёртую по силе немецкую лигу, открыл счёт на 40-й минуте. Во втором тайме мюнхенский гранд отыгрался благодаря точному удару 18-летнего Нестори Иранкунды, но на этом голы закончились.

«Мы играли не очень хорошо, и можно сказать, что команда устала. Конечно, мы хотим, чтобы наша команда выступала лучше, получала больше удовольствия на поле. Сегодня нам пришлось нелегко, мы не создали столько моментов, сколько хотелось бы. Скоро вернутся игроки сборных, что положительно скажется и на качестве тренировок», – приводит Bayern & Germany слова Фройнда.