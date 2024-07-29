Хави Симонс выберет клуб на этой неделе – у игрока есть два варианта

Атакующий полузащитник «Пари Сен-Жермен» Хави Симонс скоро решит, где проведёт новый сезон.

На 21-летнего игрока по-прежнему претендуют два немецких клуба – «РБ Лейпциг» и «Бавария». «Красные быки» значительно опережают мюнхенцев в гонке за нидерландцем, однако тот пока не дал окончательного ответа. По сведениям инсайдера Фабрицио Романо, футболист окончательно определится со своим будущим на этой неделе.

Ожидается, что «РБ Лейпциг» арендует Хави Симонса ещё на один сезон. Контракт восходящей звезды с «ПСЖ» рассчитан до лета 2027 года. Transfermarkt оценивает стоимость воспитанника академии «Барселоны» в 80 млн евро.