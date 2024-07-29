«Барселона» сосредоточится на трансфере Ольмо, если не сможет подписать Уильямса

«Барселона» сделает всё возможное для подписания Дани Ольмо, если не сможет закрыть сделку по Нико Уильямсу.

22-летний вингер «Атлетика» Бильбао – главная цель «сине-гранатовых», но согласовать переход игрока будет непросто. По сообщениям журналиста Тони Хуанмарти, если переговоры окончательно зайдут в тупик, «Барселона» сосредоточит усилия на приобретении Ольмо. «РБ Лейпциг» запрашивает за 26-летнего футболиста сборной Испании около 60 млн евро, и руководство каталонцев попытается добиться скидки.

Дани Ольмо, как и Нико Уильямс, стал победителем завершившегося недавно Евро-2024 в составе сборной Испании.