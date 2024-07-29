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«Барселона» сосредоточится на трансфере Ольмо, если не сможет подписать Уильямса

29 Июля 2024 • 01:31 Комментировать
Валенсия
...
Барселона
17.08 22:30

«Барселона» сделает всё возможное для подписания Дани Ольмо, если не сможет закрыть сделку по Нико Уильямсу.

22-летний вингер «Атлетика» Бильбао – главная цель «сине-гранатовых», но согласовать переход игрока будет непросто. По сообщениям журналиста Тони Хуанмарти, если переговоры окончательно зайдут в тупик, «Барселона» сосредоточит усилия на приобретении Ольмо. «РБ Лейпциг» запрашивает за 26-летнего футболиста сборной Испании около 60 млн евро, и руководство каталонцев попытается добиться скидки.

Дани Ольмо, как и Нико Уильямс, стал победителем завершившегося недавно Евро-2024 в составе сборной Испании.

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Атлетик Бильбао РБ Лейпциг Дани Ольмо Нико Уильямс трансферы футбола - лето 2024 ещё теги

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