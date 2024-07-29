Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
400 $ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Германии. Бундеслига

Президент «РБ Лейпцига» высказался о возможном возвращении Хави Симонса

29 Июля 2024 • 00:41 Комментировать
ПСЖ
0:0
Монако
отменен

В «РБ Лейпциге» прокомментировали информацию о скором возвращении Хави Симонса.

«Красные быки» намерены оформить повторную аренду 21-летнего футболиста «ПСЖ». В споре за нидерландского атакующего полузащитника также участвует «Бавария».

«На сегодняшний день я не могу обещать, что Хави Симонс вернётся к тренировкам с «РБ Лейпцигом» после тура в США. Но я могу пообещать, что мы сделаем всё возможное, чтобы его сохранить. У нас есть очень веские аргументы и для самого Хави, и для «ПСЖ», – приводит Kicker слова Йоханна Пленге, президента «РБ Лейпцига».

Хави Симонс отметился 10 голами и 15 ассистами в 43 матчах за команду Марко Розе в прошедшей кампании.

👍 0
👎 0
💯 0
😍 0
😡 0
😀 0
🤣 0
🤑 0
Евро-Футбол.Ру,
Бавария ПСЖ РБ Лейпциг Хави Симонс трансферы футбола - лето 2024 ещё теги

Новости по матчу

Сегодня, 29 Июля
00:41
Президент «РБ Лейпцига» высказался о возможном возвращении Хави Симонса
28 Июля
22:42
«Вест Хэм» может сорвать трансфер Фофана в «Милан»
27 Июля
22:38
«ПСЖ» ещё не договорился с «Бенфикой» по Невешу
22:33
В «ПСЖ» уверены, что смогут перехватить Нико Уильямса у «Барселоны» 2
05:12
Луис Энрике скоро сообщит Шкриньяру, что не рассчитывает на него
04:49
«ПСЖ» уже на следующей неделе объявит о громком трансфере
03:28
«ПСЖ» приблизился к подписанию француза, на которого также претендует «Бавария»
02:20
«ПСЖ» готов заплатить за Нико Уильямса больше, чем прописано в пункте отступных
01:06
Луис Энрике убеждает Нико Уильямса перейти в «ПСЖ» вместо «Барселоны»
26 Июля
22:41
Хави Симонс ещё не отказал «Баварии» – клуб не утратил надежду
21:20
«Манчестер Юнайтед» почти согласовал трансфер Угарте
05:39
Переговоры «ПСЖ» и «Наполи» по Осимхену зашли в тупик – названы две причины
25 Июля
16:39
Канчельскис считает, что Головин заслужил быть капитаном «Монако»
06:56
Новичок «ПСЖ» Москардо: «Я не хочу говорить по-английски с французами»
24 Июля
06:02
«ПСЖ» надеется привлечь восходящую звезду проектом, а не деньгами
01:38
«Манчестер Юнайтед» и «Атлетико» решили перехватить трансферную цель «Милана»
00:15
«Бавария» не подпишет Хави Симонса – игрок близок к переходу в другой клуб
23 Июля
22:39
«ПСЖ» продолжает отклонять предложения «Манчестер Юнайтед» по Угарте
04:06
Бруну Фернандеш не перейдёт в «ПСЖ» – названа причина
03:44
«ПСЖ» работает над подписанием сразу трёх звёздных вингеров
21 Июля
22:33
Защитник «Ювентуса» решил перейти в «ПСЖ»
02:47
«ПСЖ» хочет отправить своего игрока в «Бенфику»
20 Июля
14:13
Уилкшир уверен, что Сафонов добьётся успеха в Европе
05:19
«Бенфика» отказалась продавать игрока в «ПСЖ» за 70 млн евро
03:15
«Манчестер Юнайтед» рассматривает двух именитых игроков в качестве альтернативы Угарте
19 Июля
21:40
«ПСЖ» предложил «Челси» двух своих игроков
16:12
Сперцян считает, что Сафонов способен вытеснить Доннарумму
05:42
Инсайдер Романо назвал двух игроков, которых «Манчестер Юнайтед» может продать ради Угарте
01:20
Игрок «ПСЖ» хочет поскорее перейти в «Манчестер Юнайтед»
17 Июля
04:23
«ПСЖ» предложил 45 млн евро за полузащитника – этого оказалось мало
02:59
«Манчестер Юнайтед» придётся продать Каземиро, чтобы подписать его дорогостоящего сменщика
02:30
«ПСЖ» меняет трансферные планы из-за Кварацхелии
01:19
«ПСЖ» готовится заплатить больше 100 млн евро за звёздного форварда
00:32
«ПСЖ» договорился с восходящей звездой сборной Португалии
16 Июля
06:05
«ПСЖ» может продать блеснувшего на Евро Фабиана Руиса
05:54
Йоро не хочет в «Манчестер Юнайтед» – его интересуют только два клуба 2
04:53
«ПСЖ» может включить своих игроков в сделку по Осимхену – названы имена
01:45
«ПСЖ» отказался продавать своего игрока клубу АПЛ за 70 млн евро 1
01:05
Романо назвал условие возможного трансфера Осимхена в «ПСЖ»
14 Июля
04:24
Португалец с ценником в 120 млн евро решил перейти в «ПСЖ»
04:10
Инсайдер Романо назвал главных претендентов на Хави Симонса
01:53
«ПСЖ» сохраняет интерес к звезде «Манчестер Сити»
13 Июля
00:52
«Интер» предложил 25 млн евро за полузащитника, но получил отказ
12 Июля
23:39
Французский вингер выбирает между «Баварией» и «ПСЖ» – он откажет топ-клубам АПЛ
11 Июля
02:26
«Милан» ведёт переговоры по игроку сборной Франции
02:17
Романо: «Кварацхелия не покинет «Наполи», если не произойдёт нечто безумное»
10 Июля
04:18
«Атлетико» может заменить Морату звёздным французом
02:28
«Бавария» не откажется от Вирца, даже если подпишет Хави Симонса
09 Июля
23:38
«Боруссия» договорилась с французом, на которого претендовал «ПСЖ»
22:49
Угарте решил покинуть «ПСЖ» и перейти в английский топ-клуб
08 Июля
00:53
Коло-Муани: «Нужно поскорее забыть мой первый сезон в «ПСЖ»
00:16
Герой Евро-2024 Фабиан Руис высказался о возможном уходе из «ПСЖ»
07 Июля
00:52
«Бавария» опережает «ПСЖ» в борьбе за французского вингера
06 Июля
14:03
Дасаев: «У Сафонова есть силы переиграть Доннарумму»
05 Июля
03:43
Романо прокомментировал возможный переход Киммиха в «ПСЖ»
01:03
«ПСЖ» продаст Маркиньоса, если получит выгодное предложение
00:24
«Боруссия» может перехватить перспективного француза у «ПСЖ»
03 Июля
23:19
«Наполи» отказывается вести переговоры с «ПСЖ» по Кварацхелии
02 Июля
00:31
«Бавария» договорилась с игроком, оценённым в 80 млн евро
30 Июня
22:29
«Бавария» не ведёт борьбу за Угарте, главный претендент на игрока – топ-клуб АПЛ
29 Июня
06:59
«ПСЖ» готов заплатить рекордные 250 млн евро за игрока «Барселоны» 2
05:20
«ПСЖ» претендует на дорогостоящего игрока сборной Бельгии
03:45
«ПСЖ» продаст Угарте только по «правильной» цене
02:17
Деку: «Неймар решил покинуть «Барселону» из-за руководства клуба»
00:19
Романо: «Угарте готов перейти в «Манчестер Юнайтед», переговоры продолжаются»
28 Июня
05:59
В «ПСЖ» раздражены ситуацией с Кварацхелией
05:31
«Бавария» – ещё один претендент на Угарте
02:05
Игрок «ПСЖ» стал приоритетной целью «Манчестер Юнайтед»
27 Июня
06:21
«ПСЖ» интересен игрок «Ювентуса»
26 Июня
01:59
Хави Симонс выбрал между «Баварией» и «РБ Лейпцигом»
01:28
В «ПСЖ» приняли решение по Доннарумме
24 Июня
23:11
Два гранда АПЛ поспорят с «ПСЖ» за игрока сборной Нидерландов
22:35
Вингер «Баварии» ведёт переговоры с «ПСЖ»
22 Июня
22:34
Хави Симонс сообщил «ПСЖ» о намерении уйти
05:08
Потенциальный новичок «Реала» Йоро сравнил Ямаля и Гюлера
05:00
«ПСЖ» может избавиться от звёздного защитника
04:41
Аль-Хелаифи лично попробует убедить Йоро перейти в «ПСЖ» вместо «Реала»
04:00
Хави Симонс ответил на вопрос о будущем
21 Июня
21:57
Стало известно, какую сумму «ПСЖ» запросил у «Баварии» за Хави Симонса
20 Июня
03:04
«Лион» отказался отпускать в «ПСЖ» своего игрока
18 Июня
23:59
Претенденты на Хави Симонса готовы заплатить «ПСЖ» около 100 млн евро
16 Июня
01:29
Четыре топ-клуба обратились к «ПСЖ» по трансферу Хави Симонса 2
15 Июня
21:06
«Бенфика» требует 120 млн евро за трансферную цель «ПСЖ» и «Манчестер Юнайтед»
12:01
Агент Барбоза: «ПСЖ» решил купить Сафонова, потому что там поняли, что Доннарумме нужна достойная конкуренция»
09:30
Радимов: «Своё игровое время в «ПСЖ» Сафонов получит»
14 Июня
03:30
«Манчестер Юнайтед» и «ПСЖ» добились прогресса в переговорах по трансферной цели «Реала» 1
09 Июня
13:29
Канунников: «У Сафонова есть качества, которые способны усилить игру «ПСЖ»
08 Июня
16:52
Булыкин рассказал, что может помешать Сафонову перейти в «ПСЖ»
14:31
Рианчо: «Лунин играет за «Реал», чем Сафонов хуже?» 1
13:38
Депутат Милонов: «Переход Сафонова в «ПСЖ» — это предательство» 1
09:10
Кузяев: «У Сафонова получится во Франции»
05 Июня
22:45
«ПСЖ» нацелился на дорогостоящего игрока «Манчестер Сити»
04 Июня
00:23
«ПСЖ» готов продать восьмикратного чемпиона Франции
03 Июня
23:41
Кейлор Навас прокомментировал переход Мбаппе в «Реал» 1
Показать ещё
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
400 $ Получить
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
«ПСЖ» выбрал замену Доннарумме «Манчестер Сити» выбрал звезду за 130 млн евро на замену де Брёйне «Реал» согласовал громкий трансфер – названо имя игрока Родриго сделал выбор между «Реалом» и «ПСЖ» Звёздный полузащитник отказался от нового контракта в «Барселоне» Тренер «Барселоны» резко ответил на вопрос о Нико Уильямсе «Спартак» усилится российским вингером — трансфер почти согласован Ольмо готов перейти только в один клуб «Спартак» внёс двух новых игроков в заявку на сезон-2024/25 Симонс решил, в каком клубе хочет продолжить карьеру
Криштиану Роналду на втором месте: назван лучший футболист в истории Пять главных претендентов на «Золотой мяч» в 2024 году Назван лучший игрок XXI века — Роналду второй Ламин Ямаль – будущий обладатель ЗМ: Сколько «Золотых мячей» возьмёт испанец? Суперклуб АПЛ может купить у «Реала» Винисиуса за огромные деньги Как будет выглядеть состав «Барселоны» в сезоне-2024/25 Из-за кого «Локомотив» проиграл дерби: четыре худших игрока матча против «Динамо» Ольмо готов перейти только в один клуб Тан Хаг оценил свою работу в «Манчестер Юнайтед» Месси не заслужил выиграть «Золотой мяч» - 2024: два фантастических сценария, чтобы он взял награду
Спортивные новости
В медальном зачёте Олимпиады сменился лидер Джордж Расселл дисквалифицирован по итогам Гран-при Бельгии, победителем признан Хэмилтон Мирра Андреева не смогла пробиться во второй раунд Олимпийских игр Мухаммад единогласным решением судей победил Эдвардса Стала известна страна-лидер Олимпиады после первого медального дня Все новости спорта от LiveResult
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 29 Июля
01:31 · Германия. Бундеслига
«Барселона» сосредоточится на трансфере Ольмо, если не сможет подписать Уильямса
00:41 · Германия. Бундеслига
Президент «РБ Лейпцига» высказался о возможном возвращении Хави Симонса
28 Июля
23:50 · Германия. Бундеслига
«Бавария» готова серьёзно потратиться на восходящую звезду
22:57 · Россия. Премьер-лига
Мостовой: «Переезд в ОАЭ – конец карьеры Азмуна»
21:45 · Германия. Бундеслига
Защитник «Баварии» Ито пропустит два-три месяца из-за перелома
21:11 · Германия. Бундеслига
В «Баварии» ответили на вопрос о подписании замены травмированному Ито
20:46 · Германия. Бундеслига
Защитник «Баварии» Ито сломал ногу
19:42 · Германия. Бундеслига
Агент Мукоко: «Боруссия» поступает неправильно, отдавая его в аренду
18:00 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Юнайтед» согласовал новый трансфер
17:27 · Германия. Бундеслига
Азмун сменил клуб официально
09:42 · Германия. Бундеслига
Ольмо готов перейти только в один клуб 9
06:12 · Германия. Бундеслига
Стало известно, какое качество Ольмо привлекло «Барселону» 1
04:37 · Германия. Бундеслига
Инсайдер Романо поделился новой информацией о возможном переходе Ольмо в «Барселону» 1
27 Июля
23:06 · Англия. Премьер-лига
«Боруссия» в ближайшие дни закроет трансфер защитника «Манчестер Сити»
17:40 · Германия. Бундеслига
«Милан» нашёл нового полузащитника слухи
14:36 · Англия. Премьер-лига
Мазрауи хочет получить гарантии от «Манчестер Юнайтед»
12:03 · Англия. Премьер-лига
«Ливерпуль» нашёл замену Салаху
06:55 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Юнайтед» предлагает за де Лигта на 15 млн евро меньше, чем требует «Бавария»
05:52 · Германия. Бундеслига
Гнабри: «Компани производит отличное впечатление»
03:52 · Англия. Премьер-лига
Стало известно, сколько «Боруссия» предложила «Манчестер Сити» за Коуто
03:28 · Германия. Бундеслига
«ПСЖ» приблизился к подписанию француза, на которого также претендует «Бавария»
01:54 · Германия. Бундеслига
В «Байере» прокомментировали новое предложение «Баварии» по Та
00:12 · Германия. Бундеслига
«Реал» не договорился с Дэвисом
26 Июля
23:07 · Англия. Премьер-лига
Ещё один игрок «Баварии» решил перейти в «Манчестер Юнайтед» 1
22:41 · Германия. Бундеслига
Хави Симонс ещё не отказал «Баварии» – клуб не утратил надежду
Все новости
Рекомендуем