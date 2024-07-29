Президент «РБ Лейпцига» высказался о возможном возвращении Хави Симонса

В «РБ Лейпциге» прокомментировали информацию о скором возвращении Хави Симонса.

«Красные быки» намерены оформить повторную аренду 21-летнего футболиста «ПСЖ». В споре за нидерландского атакующего полузащитника также участвует «Бавария».

«На сегодняшний день я не могу обещать, что Хави Симонс вернётся к тренировкам с «РБ Лейпцигом» после тура в США. Но я могу пообещать, что мы сделаем всё возможное, чтобы его сохранить. У нас есть очень веские аргументы и для самого Хави, и для «ПСЖ», – приводит Kicker слова Йоханна Пленге, президента «РБ Лейпцига».

Хави Симонс отметился 10 голами и 15 ассистами в 43 матчах за команду Марко Розе в прошедшей кампании.