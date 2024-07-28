«Бавария» готова серьёзно потратиться на восходящую звезду

В «Баварии» планируют трансфер полузащитника «Байера» Флориана Вирца.

Немецкий футболист не покинет ряды «фармацевтов» этим летом, но с высокой вероятностью сменит клуб в следующем году. По сведениям Kicker, в «Баварии» готовы сделать всё возможное, чтобы выиграть борьбу за Вирца у зарубежных грандов. Руководство мюнхенцев может потратить солидную сумму на 21-летнего атакующего хавбека.

Эксперты портала Transfermarkt оценивают стоимость Флориана Вирца в 130 млн евро. Действующий трудовой договор игрока сборной Германии с «Байером» рассчитан до 2027 года.

Интерес к Вирцу также приписывается мадридскому «Реалу» и «Барселоне».