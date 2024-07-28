Защитник «Баварии» Ито пропустит два-три месяца из-за перелома

Стало известно, как долго не сможет играть центральный защитник «Баварии» Хироки Ито.

25-летний футболист получил травму в начале товарищеского матча против «Дюрена» (1:1). Согласно официальному заявлению клуба, японец сломал плюсневую кость. Журналист Флориан Плеттенберг уточняет, что восстановление игрока займёт от двух до трёх месяцев.

Хироки Ито перебрался в «Баварию» в текущее межсезонье из «Штутгарта». Стоимость трансфера оценивается в 23,5 млн евро. Центрбек заключил с мюнхенцами соглашение, рассчитанное до середины 2028 года.

3 августа «Бавария» проведёт товарищеский поединок с «Тоттенхэмом». Первый официальный матч команды состоится 16 августа в рамках Кубка Германии – соперником будет «Ульм».