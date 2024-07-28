В «Баварии» ответили на вопрос о подписании замены травмированному Ито

«Бавария» потеряла центрального защитника Хироки Ито, получившего перелом плюсневой кости.

Японец травмировался в товарищеском матче с командой «Дюрен» (1:1), из-за чего был заменён уже на 20-й минуте.

«У нас отличный состав, много игроков на всех позициях. Травмы случаются. Это произошло в трансферный период, поэтому вопрос о подписании замены вполне логичен. У нас есть план, и мы продолжим следовать ему. Посмотрим, как всё будет выглядеть 1 сентября», – поведал в интервью Sky спортивный директор мюнхенского гранда Макс Эберль.

3 августа команда Венсана Компани проведёт товарищескую встречу с «Тоттенхэмом».