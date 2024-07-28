Защитник «Баварии» Ито сломал ногу

Японский центральный защитник «Баварии» Хироки Ито получил перелом плюсневой кости. Об этом сообщает пресс-служба мюнхенской команды.

Утверждается, что 25-летний футболист пропустит несколько недель. Это означает, что защитник не сможет помочь команде на старте нового сезона.

В прошлой кампании Ито появился на поле в 29 матчах с учетом всех турниров и записал на свой счет две результативные передачи.

Действующий трудовой договор японца с «Баварией» рассчитан до 2028 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 30 миллионов евро.

В первом туре чемпионата Германии «Бавария» встретится в гостях с «Вольфсбургом» (25 августа).