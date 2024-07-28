Агент Мукоко: «Боруссия» поступает неправильно, отдавая его в аренду

Агент Юссуфа Мукоко Патрик Уильямс рассказал об интересе к футболисту со стороны других клубов.

- «Боруссия» поступает неправильно, отдавая его в аренду. Учитывая, что он мало играет, все будут знать, что его стоимость не будет высокой и «Боруссия» не сможет много за него получить. Есть много команд, которые верят в качества и уровень Мукоко. Многие клубы хотят его к себе – английские, испанские, французские, - сказал представитель молодого футболиста дортмундского клуба.

Мукоко в прошлом сезоне выходил на поле 27 раз и отметился семью забитыми мячами. Трансферная стоимость игрока оценивается в 22 миллиона евро. Контракт Мукоко с «Боруссией» рассчитан ещё на два сезона – до середины 2026 календарного года.