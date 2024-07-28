Нападающий Сердар Азмун сменил клубную прописку. О подписании контракта с 29-летним иранским футболистом официально объявил клуб «Шабаб Аль-Ахли» из ОАЭ. Срок трудового соглашения пока не был раскрыт.

Согласно указанным на авторитетном портале Transfermarkt данным, за трансфер Азмуна «Шабаб Аль-Ахли» заплатил «Байеру» 5 миллионов евро.

В России Сердара Азмуна прекрасно знают по выступлениям за такие команды, как «Зенит», «Ростов» и «Рубин». Теперь опытный иранский нападающий попробует себя в ОАЭ.

Напомним, что в прошлом сезоне Азмун выступал за итальянскую «Рому» на правах аренды.