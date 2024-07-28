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Ольмо готов перейти только в один клуб

28 Июля 2024 • 09:42 Комментировать

Испанский полузащитник «РБ Лейпцига» Дани Ольмо хочет продолжить карьеру в каталонской «Барселоне». 26-летний хавбек отклоняет все предложения от других клубов, рапортует Mundo Deportivo.

Напомним, что Ольмо является воспитанником академии «сине-гранатовых». Дани находился в системе каталонского клуба с 2007 по 2014 год.

За «РБ Лейпциг» Ольмо выступает с 2020 года. Срок действующего трудового соглашения между сторонами истекает в конце июня 2027-го. Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 60 миллионов евро.

Напомним, что в составе сборной Испании полузащитник стал победителем Евро-2024.

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона РБ Лейпциг Дани Ольмо трансферы футбола - лето 2024 ещё теги
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