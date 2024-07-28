Стало известно, какое качество Ольмо привлекло «Барселону»

Атакующий полузащитник «РБ Лейпцига» и сборной Испании Дани Ольмо – одна из трансферных целей «Барселоны».

Каталонский клуб попробует приобрести 26-летнего игрока, если позволят финансовые возможности. В настоящий момент руководство «сине-гранатовых» ведёт переговоры с представителями футболиста. По информации Sport, в «Барселоне» особенно ценят универсальность Ольмо. Если переход испанца состоится, Ханс-Дитер Флик сможет использовать его практически на всех позициях в атаке – под нападающим, в роли «ложной девятки» и на обоих флангах.

Стоимость трансфера Дани Ольмо может составить порядка 60 млн евро – столько за него планируют выручить в «РБ Лейпциге».