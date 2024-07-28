Инсайдер Романо поделился новой информацией о возможном переходе Ольмо в «Барселону»

«Барселона» продолжает переговоры по трансферу полузащитника «РБ Лейпцига» Дани Ольмо.

Согласовать условия сделки с немецким клубом будет непросто, однако в руководстве «сине-гранатовых» знают, что сам Ольмо заинтересован в переходе, и это даёт им надежду. По сведениям Фабрицио Романо, за последние 24-48 часов «Барселона» вновь связалась с «РБ Лейпцигом» и окружением 26-летнего футболиста. Следующая неделя должна стать определяющей.

Отмечается также, что вероятность трансфера Дани Ольмо в «Барселону» повысится, если каталонскому гранду не удастся приобрести Нико Уильямса из «Атлетика» Бильбао.