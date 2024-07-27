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«Милан» нашёл нового полузащитника слухи

27 Июля 2024 • 17:40 Комментировать

Полузащитник мёнхенгладбахской «Боруссии» Ману Коне может продолжить карьеру в «Милане».

Как утверждает журналист Маттео Моретто, «Милан» включился в гонку за 23-летнего хавбека. По информации источника, миланский коллектив проявляет достаточно серьезный интерес к Коне, который мог оказать в стане «россонери» еще в 2021 году.

В прошлом сезоне француз появился на поле в 25 матчах с учетом всех турниров, отметился двумя забитыми голами и записал на свой счет две результативные передачи.

Контракт Коне с клубом рассчитан до 2026 года. Эксперты Transfermarkt оценивают стоимость игрока в 20 млн евро.

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Евро-Футбол.Ру,
Милан Боруссия Мёнхенгладбах Ману Коне трансферы футбола - лето 2024 ещё теги
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