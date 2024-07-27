Полузащитник мёнхенгладбахской «Боруссии» Ману Коне может продолжить карьеру в «Милане».

Как утверждает журналист Маттео Моретто, «Милан» включился в гонку за 23-летнего хавбека. По информации источника, миланский коллектив проявляет достаточно серьезный интерес к Коне, который мог оказать в стане «россонери» еще в 2021 году.

В прошлом сезоне француз появился на поле в 25 матчах с учетом всех турниров, отметился двумя забитыми голами и записал на свой счет две результативные передачи.

Контракт Коне с клубом рассчитан до 2026 года. Эксперты Transfermarkt оценивают стоимость игрока в 20 млн евро.