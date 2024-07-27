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Гнабри: «Компани производит отличное впечатление»

27 Июля 2024 • 05:52 Комментировать
Вольфсбург
...
Бавария
25.08 16:30

Вингер «Баварии» Серж Гнабри высказался в новом главном тренере команды Венсане Компани.

Бельгиец заменил у руля мюнхенцев Томаса Тухеля, ушедшего по окончании прошлого сезона.

«У меня сложилось отличное впечатление о Компани. Мы уже провели непринуждённый разговор, как только он пришёл. Мне нравятся его тренировки, его подход в раздевалке», – передаёт журналист Альфредо Педулла слова Гнабри.

Контракт Венсана Компани с «Баварией» рассчитан до лета 2027 года. До переезда в Мюнхен специалист возглавлял английский «Бёрнли», с которым добился повышения в Премьер-лигу в 2023 году, но не смог сохранить прописку в элите годом позднее.

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Бавария Венсан Компани Серж Гнабри ещё теги

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00:12 · Германия. Бундеслига
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