Гнабри: «Компани производит отличное впечатление»

Вингер «Баварии» Серж Гнабри высказался в новом главном тренере команды Венсане Компани.

Бельгиец заменил у руля мюнхенцев Томаса Тухеля, ушедшего по окончании прошлого сезона.

«У меня сложилось отличное впечатление о Компани. Мы уже провели непринуждённый разговор, как только он пришёл. Мне нравятся его тренировки, его подход в раздевалке», – передаёт журналист Альфредо Педулла слова Гнабри.

Контракт Венсана Компани с «Баварией» рассчитан до лета 2027 года. До переезда в Мюнхен специалист возглавлял английский «Бёрнли», с которым добился повышения в Премьер-лигу в 2023 году, но не смог сохранить прописку в элите годом позднее.