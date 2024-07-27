«ПСЖ» приблизился к подписанию француза, на которого также претендует «Бавария»

«Пари Сен-Жермен» продолжает борьбу с «Баварией» за вингера «Ренна» Дезире Дуэ.

За последнее время французский гранд достиг значительного прогресса в переговорах по 19-летнему игроку, докладывает SportsZone. Агент Мусса Сиссоко, представляющий интересы вундеркинда, хотел бы трудоустроить своего клиента именно в «ПСЖ», а не в «Баварии».

Трансфер Дезире Дуэ, если верить многочисленным слухам, обойдётся покупателям более чем в 50 млн евро. На счету француза, имеющего опыт игры практически на всех позициях в атаке и полузащите, восемь голов и семь результативных передач в 76 поединках за «Ренн».