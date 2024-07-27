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В «Байере» прокомментировали новое предложение «Баварии» по Та

27 Июля 2024 • 01:54 Комментировать
Байер Л
...
Штутгарт
17.08 21:30

Леверкузенский «Байер» не спешит продавать в «Баварию» центрального защитника Джонатана Та.

Как недавно стало известно из сообщений немецких СМИ, мюнхенцы отправили «фармацевтам» новое предложение по 28-летнему игроку. Контракт центрбека сборной Германии истекает через год, что осложняет ситуацию для леверкузенцев. 

Тем не менее, по словам спортивного директора Симона Рольфеса, на данный момент Та никуда не уходит: «У меня нет новостей на этот счёт. В воскресенье Та отправится с командой на тренировочный сбор. Мы с нетерпением ждём встречи с ним», – приводит Bild слова функционера.

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