В «Байере» прокомментировали новое предложение «Баварии» по Та

Леверкузенский «Байер» не спешит продавать в «Баварию» центрального защитника Джонатана Та.

Как недавно стало известно из сообщений немецких СМИ, мюнхенцы отправили «фармацевтам» новое предложение по 28-летнему игроку. Контракт центрбека сборной Германии истекает через год, что осложняет ситуацию для леверкузенцев.

Тем не менее, по словам спортивного директора Симона Рольфеса, на данный момент Та никуда не уходит: «У меня нет новостей на этот счёт. В воскресенье Та отправится с командой на тренировочный сбор. Мы с нетерпением ждём встречи с ним», – приводит Bild слова функционера.