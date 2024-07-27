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«Реал» не договорился с Дэвисом

27 Июля 2024 • 00:12 Комментировать
Мальорка
...
Реал Мадрид
18.08 22:30

Левый защитник «Баварии» Альфонсо Дэвис не давал согласия на переход в мадридский «Реал».

В пятницу испанские СМИ сообщили, что «сливочные» уже согласовали подписание канадца на правах свободного агента летом следующего года. По информации издания Bild, эти сведения не соответствуют действительности – в настоящий момент между Дэвисом и «Реалом» нет договорённости о будущем переходе.

Альфонсо Дэвис не торопится продлевать с «Баварией» контракт, истекающей в 2025 году, но, похоже, мюнхенский клуб не продаст 23-летнего игрока в текущее трансферное окно. Трансферная стоимость защитника, по оценке Transfermarkt, составляет 50 млн евро.

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Реал Мадрид Бавария Альфонсо Дэвис трансферы футбола - лето 2024 ещё теги

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