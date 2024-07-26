Хави Симонс ещё не отказал «Баварии» – клуб не утратил надежду

В «Баварии» сохраняют надежду на подписание полузащитника «Пари Сен-Жермен» Хави Симонса.

21-летний футболист предпочитает провести ещё один сезон в «РБ Лейпциге» на правах аренды. Нидерландец близок к возвращению в стан «красных быков», но окончательная договорённость пока не достигнута. По информации журналиста Флориана Плеттенберга, в «Баварии» считают, что ещё не упустили Симонса. Игрок не отвечал мюнхенцам отказом, он примет итоговое решение после возвращения из отпуска.

Хави Симонс отметился 10 голами и 15 результативными передачами в 45 матчах за «РБ Лейпциг» в прошедшей кампании.