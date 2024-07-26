«Байер» обыграл клуб третьего дивизиона Германии в первом матче за два месяца

Чемпион Германии, леверкузенский «Байер» провёл вечером пятницы товарищеский матч. Соперником «фармацевтов» выступил клуб из третьего немецкого дивизиона, «Рот-Вайсс Эссен».

Встреча завершилась со счётом 2:1 в пользу «Байера». Голами в составе чемпиона страны отметились Натан Телла и Патрик Шик.

Отметим, что этот матч стал первым для «Байера» за более чем два месяца. В последний раз на поле подопечные Хаби Алонсо появлялись 25 мая в поединке с «Кайзерслаутерном» за Кубок Германии.

Начнётся футбольный сезон у «Байера» 17 августа в поединке против «Штутгарта» за Суперкубок Германии.