«Бавария» увеличила своё предложение по игроку «Байера»

​«Бавария» не оставляет попыток приобрести защитника «Байера» Джонатана Та.

По информации Kicker, мюнхенский клуб увеличил своё предложение по трансферу футболиста до 20+5 миллионов евро. Однако, как отмечает источник, «Байер», скорее всего, в очередной раз ответит отказам на предложение «Баварии».

В прошлом сезоне Та 31 раз выходил на поле в футболке леверкузенского клуба и записал на свой счёт четыре гола и один ассист.

Трансферная стоимость защитника «Байера» оценивается в 30 миллионов евро. 28-летний защитник связан контрактом с «Байером» до лета следующего года.