Гнабри заявил, что не боится конкуренции с Олисе

Летом «Баварию» пополнил один из лучших игроков «Кристал Пэлас» последних лет Майкл Олисе. Серж Гнабри, его более опытный конкурент по позиции заявил, что соперничества за место в основе не боится.

«Я играю в профессиональный футбол уже более десяти лет; я знаю, что это такое. Каждый год приходят новые игроки; так уж устроено. Мы все знаем, что делать в такой ситуации; главное — не слишком беспокоиться об этом и сосредоточиться на себе», - говорит Гнабри в интервью Süddeutsche Zeitung.

Летом «Баварию» возглавил молодой тренер Венсан Компани. По итогу прошлого сезона мюнхенцы сенсационно стали третьими в Бундеслиге.