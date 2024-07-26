Терье: «Хаби Алонсо ставит игроков, которые лучше всего подходят для конкретного соперника»

Новичок атаки леверкузенского «Байера» Мартен Терье высказался о конкуренции в его клубе.

«Хаби Алонсо ставит игроков, которые лучше всего подходят для конкретного соперника. Мое преимущество в том, что я универсален и могу играть на трех позициях впереди. Я знаю, что команда была очень успешна в прошлом сезоне и забила много голов. Сезон будет долгим, и я буду ждать своих шансов. Чтобы добиться успеха, важно иметь несколько игроков на позициях», - сказал Терье Kicker.

Напомним, что Терье пополнил «Байер» этим летом, его прошлым клубом был представитель французской Лиги 1 – «Ренн».

Ранее Терье заявил, что решение к переезду в стан чемпиона Германии было для него лёгким.