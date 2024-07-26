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Терье: «Решение о переходе в «Байер» далось легко»

26 Июля 2024 • 18:38 Комментировать

Новичок леверкузенского «Байера» Мартен Терье в интервью Kicker поделился своими мыслями о переезде в Германию из соседней Франции. До текущего лета Терье защищал цвета середняка Лиги 1 – «Ренна».

«Я был весьма удивлен интенсивностью тренировок. Тренировочные помещения и инфраструктура на высшем уровне. Решение о переходе далось легко. Для меня это была прекрасная возможность принять новый вызов. Новая лига, новая культура. Присоединиться к команде, которая выиграла два титула в прошлом сезоне — большой шаг в моей карьере», - говорит Терье.

«Байер» в прошлом сезоне потерпел всего одно поражение – в финале Лиги Европы с «Аталантой» (0:3).

«Мы, конечно, хотим защитить чемпионский титул и сыграть хорошую роль в Лиге чемпионов. Я приложу все усилия, чтобы интегрироваться как можно быстрее. Я нахожусь в лучшем возрасте для футболиста и хочу внести свой вклад в свой опыт. Конечно, я также хочу помочь с голами», - добавил новичок «фармацевтов».

«Байер» объявил о переходе Терье

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Евро-Футбол.Ру,
Мартен Терье Байер
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