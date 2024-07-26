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«Реал» согласовал громкий трансфер – названо имя игрока

26 Июля 2024 • 12:49 Комментировать (1)

«Реал» работает над усилением состава с прицелом на будущее. Как сообщает на своих страницах издание AS, мадридский суперклуб согласовал трансфер защитника Альфонсо Дэвиса из «Баварии».  

Слухи давно связывают «Реал» с Дэвисом. Казалось, что мадридцы могут подписать канадца уже этим летом, но «Бавария» не снижает ценник, требуя за Альфонсо 50 миллионов евро, хоть его контракт истекает уже следующим летом. «Сливочные» были готовы заплатить за Дэвиса 35 миллионов евро.

В итоге «Реал» договорился с Дэвисом о трансфере следующим летом в статусе свободного агента. 23-летний канадец будет вознаграждён солидным подписным бонусом, отмечает источник. 

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Бавария трансферы футбола - лето 2024 ещё теги
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Комментарии (1) Все комментарии
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Ceroki
26 Июля 2024 в 14:35
Год уже читаю что он согласовал этот трансфер, но оказывается еще год будем читать как он его согласовал ...
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