«Реал» согласовал громкий трансфер – названо имя игрока

«Реал» работает над усилением состава с прицелом на будущее. Как сообщает на своих страницах издание AS, мадридский суперклуб согласовал трансфер защитника Альфонсо Дэвиса из «Баварии».

Слухи давно связывают «Реал» с Дэвисом. Казалось, что мадридцы могут подписать канадца уже этим летом, но «Бавария» не снижает ценник, требуя за Альфонсо 50 миллионов евро, хоть его контракт истекает уже следующим летом. «Сливочные» были готовы заплатить за Дэвиса 35 миллионов евро.

В итоге «Реал» договорился с Дэвисом о трансфере следующим летом в статусе свободного агента. 23-летний канадец будет вознаграждён солидным подписным бонусом, отмечает источник.