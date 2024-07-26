Нидерландский хавбек Хави Симонс решил, в каком клубе хочет продолжить карьеру. Как стало известно журналистам Bild, полузащитник планирует выступать за «РБ Лейпциг».

Источник отмечает, что «ПСЖ» готов отпустить 24-летнего футболиста в том случае, если найдет ему замену. В Лейпциге ждут Симмонса, клуб гарантирует полузащитнику твердое место в основном составе.

В минувшем сезоне нидерландец выступал за «РБ Лейпциг» на правах аренды. Хави поучаствовал в 43 поединках, в которых отметился десятью голами и 15 результативными передачами. Его трансферная стоимость оценивается в 80 миллионов евро.